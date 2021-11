Hoher Sachschaden entstanden - Diebe brechen Imbiss in Zörbig an zwei Tagen in Folge auf

Zörbig/MZ - Gleich zweimal hintereinander ist ein Imbiss in der Radegaster Straße in Zörbig von Dieben heimgesucht worden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt. Zunächst griffen die Unbekannten den Verkaufsstand in der Nacht von Sonnabend, 30. Oktober, zum Sonntag, 31. Oktober, an. Dabei brachen sie die Eingangstür auf und stahlen aus dem Inneren Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

In der darauffolgenden Nacht öffneten die Täter wiederum gewaltsam die Eingangstür und nahmen diverse Getränke sowie hochwertige Schneidwerkzeuge mit. Dem Eigentümer ist ein finanzieller Schaden von etwa 1.800 Euro entstanden.