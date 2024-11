Bauarbeiten an der L 143 Hoffnung auf der Dauerbaustelle: Das ist der Freigabe-Fahrplan für die Landesstraße in Zörbig

Mit Glück und gutem Willen kann die Landesstraße 143 in Zörbig schon bald in Teilen wieder befahren werden. Warum es an anderer Stelle hapert oder gar nicht erst gearbeitet wird.