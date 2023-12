Das Weihnachtshochwasser an und um die Mulde hat gezeigt, dass die Maßnahmen der letzten Jahre Wirkung zeigen. Welches Fazit die Verantwortlichen nun ziehen.

Hochwasserscheitel erreicht: Mulde-Pegel in Anhalt-Bitterfeld sinken

Pouch/Greppin/Jessnitz/MZ. - Die Hochwasserlage an und um die Mulde entspannt sich weiter. Am Dienstagabend ist die Hochwasseralarmstufe 3 für die Region aufgehoben worden, wie Markus Kowalewski vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt auf MZ-Anfrage mitteilt. „Der Hochwasserscheitel wurde am Mittwochvormittag erreicht. Nun gehe ich von einer Entspannung aus“, sagt der Hydrologe mit Blick auf das nachlassende Hochwasser. „In Ihrem Gebiet sind Sie mit einem blauen Auge davongekommen.