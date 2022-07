Es ist viel zu heiß - Wer in Bitterfeld wohl am meisten ins Schwitzen kommt?

Rekord-Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius verlangen Mensch und Tier auch in der Region rund um Bitterfeld einiges ab. Was getan wird, um sich zu schützen und gut durch die Wärme zu kommen.

Baden ist gerade eines der Highlights - so auch am Bitterfelder Stadtstrand der Goitzsche. Rettungsschwimmer Henri Henze hat alles im Blick.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Viel los ist noch nicht auf dem Bitterfelder Wochenmarkt am Mittwochmorgen kurz nach acht. Und viel mehr wird es wohl nicht werden, denn auch die Anzahl der Stände ist geringer als normal. Einige Händler haben für heute abgesagt, ist von Ralf Wanderer von der Deutschen Marktgilde zu erfahren. Eindeutiger Grund: die große Hitze. „Das war auch am Dienstag auf dem Markt in Wolfen-Nord so“, berichtet er. „Da haben wir dann mittags abgebaut.“ Das wird heute auch in Bitterfeld so sein.