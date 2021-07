Historische Zörbiger Dampfmaschine steht nun an ihrem Platz im Aktuarhaus

Zörbig/MZ - Es war Millimeterarbeit mit Tonnengewichten: Die historische Dampfmaschine von 1890 steht nun an ihrem Platz im Aktuarhaus am Zörbiger Schloss. Allerdings noch ohne Dach über dem Kopf. Das soll erst in den kommenden Wochen über dem historischen Stück wachsen.

Am Freitagmorgen rückten die Arbeiter mit Kran und Schwerlasttransporter in der Alten Bahnhofstraße an. Dort lagerte die Maschine seit 2003 und wurde durch Hans Rieger wieder zum Laufen gebracht. Der Tüftler hatte sich lange dafür eingesetzt, die Dampfmaschine würdevoll der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dafür war im vergangenen Jahr mächtig am Aktuarhaus gewerkelt worden, um daraus ein Museumscafé zu machen (die MZ berichtete). „Der Transport fällt ebenfalls in die Förderung“, sagte Bürgermeister Matthias Egert (CDU), der mehrmals am Tag an beiden Baustellen vor Ort war. Etwa 9.000 Euro kostet die Bewegung des Denkmals.

Die Dampfmaschine sorgt für 14 Tonnen Arbeit

Die Mammutaufgabe - die Dampfmaschine ist mit 14 Tonnen sogar etwas schwerer als das steinzeitliche Tier - musste gleichzeitig millimetergenau bewältigt werden. Auf dem Hof, der als bisherige Lagerstätte diente, war ebenfalls nicht viel Platz. Stück für Stück und mehrfach ansetzend mussten sich die Bauarbeiter der halleschen Firma Kaiser & Wittrock vorarbeiten, bis die Maschine samt neuem Unterbau aufgeladen werden konnte. Für die Verladearbeiten musste die Alte Bahnhofstraße gesperrt werden - auch einige interessierte Zörbiger ließen es sich nicht nehmen, das technische Denkmal, das allerdings unter Planen geschützt war, freischwebend zu bewundern.

Gegen Mittag war die Maschine verladen. Doch welchen Weg wählen? Viele Straßen der Wettinerstadt sind schmal, enge Kurven wären für den Schwerlasttransporter samt wertvoller Fracht kaum nehmbar gewesen. Rund 20 Minuten dauerte die Fahrt schließlich und führte über die Lindenstraße, Radegaster und Lange Straße in den Ortskern. Von dort wurde die Dampfmaschine über die Schloßstraße, Rotes Meer, Ratshof und Burgstraße schließlich auf den Platz vor dem Aktuarhaus gefahren. „Es ist alles so weit vorbereitet, dass die Maschine hinein kann“, sagte Hans Rieger.

In der Alten Bahnhofstraße ging es eng zu. (Foto: André Kehrer)

„Um das Wirkprinzip der Maschine zu erklären, muss der Antrieb wieder angebaut werden“

Nachdem Kran, Transporter und Arbeiter positioniert waren, begann das Hebespiel. Die abgedeckte Maschine wurde schlussendlich in etwas unter einer Stunde an ihren Platz verladen - bereits auf dem Boden des Aktuarhauses. Die Wände innen müssen allerdings, auch hinter der Maschine, noch verputzt werden. Teure und wichtige Teile waren außerdem von Vornherein abgenommen worden, um Langfingern keinen Grund für einen Besuch zu geben.

„Um das Wirkprinzip der Maschine zu erklären, muss der Antrieb wieder angebaut werden“, sagte Hans Rieger. Nervös sei er beim Herausholen, dem Transport und dem Einsetzen nicht gewesen. Denn sie könnte immer noch Dampf machen, wie früher, als sie in der Zörbiger Fabrik Zuckerrüben zum Kochen brachte. Die Geschichte soll im Museumscafé erzählt werden.

Erst wird sie aufgeladen ..., (Foto: André Kehrer)

Die Gestaltung im Innern habe dann noch Zeit bis März

Noch sind die Bauarbeiten am Nebengelass des Schlosses auf einem guten Weg, bestätigte der Bürgermeister. Zwar hatten auch hier die Holzpreise zu Buche geschlagen mit etwa 3.000 Euro Mehrausgaben, aber der straffe Zeitplan könne eingehalten werden.

Nach Absprache mit dem Fördermittelgeber sollten die Rechnungen im September eingereicht werden, spätestens Anfang Oktober sollen sie vorliegen. Die Gestaltung im Innern habe dann noch Zeit bis März.