Hilferuf aus Polen - Anhalt-Bitterfeld sammelt Schlafsäcke und Lebensmittel für Partnerregion

Anhalt-Bitterfels Landrat Andy Grabner hat am Sonnabend einen Spendenaufruf gestartet. Am 8. März ist ein Hilfstransport nach Pszczyńa geplant.

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat am Wochenende eine Hilfsaktion für seinen polnischen Partnerlandkreis Pszczyńa gestartet. Pszczyńa liegt etwa 30 Kilometer südlich von Katowice und damit eigentlich weit weg von der polnisch-ukrainischen Grenze. Doch da Polen derzeit viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt und diese im Land verteilt, ist überall Hilfe gefragt.

Die Region Pszczyńa hatte am Freitag über Facebook einen Aufruf gestartet und um haltbare Lebensmittel, Feldbetten, Decken, Schlafsäcke und Hygieneprodukte gebeten. Der Hilferuf wurde schnell auch in Anhalt-Bitterfeld verbreitet.

Sonnabendvormittag griff Landrat Andy Grabner den Hilferuf auf. „Leider hat sich Deutschland in Sachen Hilfe und Unterstützung noch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert“, schrieb der CDU-Politiker auf seiner Facebookseite. „Gern unterstützt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Aktion unseres befreundeten Partnerkreises Pszczyńa in Polen.“

Bei der Sanitätsschule Raymond Schulz in der Köthener Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14a und in der Leitstelle in der Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld werden ab Montag die Spenden angenommen - länger haltbare Lebensmittel, Bettwäsche, Verbandsmaterialien. „Derzeit“, so Grabner, „wird ein Transport organisiert, welcher die Materialien voraussichtlich am 8. März nach Polen bringen wird.“

Die Partnerschaftsvereinbarung zwischen Anhalt-Bitterfeld und Pszczyńa wurde im Mai 2016 unterzeichnet.

Für weitergehende Hilfsangebote hat der Landkreis extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet: ukrainehilfe@anhalt-bitterfeld.de