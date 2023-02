Um hohe Übertragungsgeschwindigkeiten realisieren zu können, wurden von wittenberg-net in Raguhn-Jeßnitz in den vergangen Jahren sechs Millionen Euro investiert. Wie Interessenten jetzt zu Anschlüssen kommen.

Glasfaserkabel für kleine Orte an der Mulde

Schierau/MZ - Einwohner, Gewerbetreibende und öffentliche Einrichtungen können in Raguhn-Jeßnitz ab sofort mit Hochgeschwindigkeit im Internet unterwegs sein. Das Breitbandnetz mit Downloadgeschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit/s wurde offiziell in Betrieb genommen. Verfügbar ist es flächendeckend an mehr als 5.000 Anschlussstellen. Das erklärte Sabrina-Maria Geißler, Geschäftsführerin der wittenberg-net GmbH.