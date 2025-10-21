Herbsttage voller Entdeckungen in der Goitzsche-Wildnis

Holzweissig/MZ. - In den Herbstferien bietet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zwei Veranstaltungen an, die Kinder und Familien in die Natur rund um Holzweißig führen. Am Mittwoch, 22. Oktober, findet der Herbstwildnistag unter dem Motto „Farben des Herbstes“ statt. Vier Tage später, am Sonntag, 26. Oktober, geht es bei einer geführten Wildniswanderung noch einmal gemeinsam in den Wald. Beide Termine finden in der Goitzsche-Wildnis statt und sollen zeigen, wie viel es direkt vor der Haustür zu entdecken gibt.

Beim Herbstwildnistag dreht sich alles um Naturmaterialien und das, was man daraus machen kann. Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können aus Blättern, Früchten und anderen Fundstücken basteln, malen und gestalten. Auch das gemeinsame Einkochen von Wildfruchtmarmelade steht auf dem Programm. Umweltpädagoginnen des BUND begleiten den Tag und erklären, welche Pflanzen, Sträucher und Tiere jetzt im Herbst besonders aktiv sind.

Der Tag beginnt um neun Uhr an der Rathausstraße in Holzweißig und endet um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 15 Euro, Verpflegung ist im Preis enthalten. Ein besonderes Thema ist an diesem Tag der Igel. Die Kinder erfahren, wo er lebt, was er frisst und wie er sich auf den Winter vorbereitet. Außerdem lernen sie, wie man dem kleinen Stachelbewohner im eigenen Garten helfen kann – zum Beispiel mit Laubhaufen oder ungemähten Ecken. So wird spielerisch Wissen vermittelt, das Kinder auch zu Hause anwenden können.

Am Sonntag darauf steht die Goitzsche dann Erwachsenen und Familien offen. Die Wildniswanderung startet um 10 Uhr am Waldparkplatz Holzweißig. Dabei geht es gemütlich durch das Gelände, vorbei an Teichen, über Waldwege und Lichtungen. Wer mitläuft, kann den Herbst mit all seinen Farben und Geräuschen erleben und sich eine Pause vom Alltag gönnen.

Mit beiden Angeboten will der BUND zeigen, dass Naturerlebnisse nicht weit weg sein müssen. Die Goitzsche bietet zu jeder Jahreszeit viele Möglichkeiten, draußen unterwegs zu sein, Pflanzen und Tiere kennenzulernen und einfach mal abzuschalten. Ob beim Basteln, Wandern oder Zuhören – die Tage in der Wildnis machen Lust auf mehr Zeit im Grünen.