Heißes Gefäß auf dem Balkon löst Fassaden-Brand eines Mehrfamilienhauses in Wolfen aus

Wolfen/MZ - Ein 30-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Wolfen hat am Sonntag gegen 19.30 Uhr für große Aufregung gesorgt. Laut Polizeibericht hatte er ein heißes Gefäß zum Abkühlen auf den Balkon gestellt, das aber in der weiteren Folge einen Brand auslöste.

Gegenstände, die in unmittelbarer Nähe der Feuerstelle standen, brannten plötzlich ebenso. Die Flammen griffen sogar auf die Fassade sowie die Balkontür über. Der Wohnungsinhaber konnte den Brand zwar selbst löschen. Die Feuerwehr rückte zur Nachkontrolle jedoch trotzdem an. Der durch den Brand entstandene Schaden wurde mit annähernd 3.000 Euro beziffert.