Der Wettbewerb der Ingenieurkammer gehört seit Jahren in der Sekundarschule Raguhn zum Pflichtprogramm. Die Schüler leben ihre Kreativität aus - und hoffen, beim Landesausscheid weit vorn zu landen.

Nils, Liam, Clara, Katja, Finja, Paula, Amélie (hinten, v.l.n.r.) sowie Pia, Marie, Louise und Mia (vorn, v.l.n.r.) haben in ihren Klassenstufen die ersten bis vierten Plätze belegt. Ihre Brückenmodelle sollen in Magdeburg die Landesjury überzeugen.

Raguhn/MZ - Physikunterricht mit Fingerspitzengefühl und einem Auge für kleinste Details statt nur auf dem Papier und an der Tafel – in der Sekundarschule Raguhn gehört das in jedem Schuljahr dazu.