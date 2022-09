Heimat- und Geschichtsverein Brehna ist 25 Jahre alt geworden

Seit einem Vierteljahrhundert macht sich der HGV um Geschichte und Tradition von Brehna verdient. Wie es zu seiner Gründung kam und was die Mitglieder seit 1997 gemacht haben.

Katja Münchow (l.) und Christine Krüger schwelgen gerne in Erinnerungen an vergangene Vereinsfeste und -aktivitäten.

Brehna/MZ - Heimatvereine - aus vielen Ortschaften sind sie nicht wegzudenken. Sie bewahren lieb gewonnene Traditionen und Besonderheiten und bringen die Einwohner nicht nur zu den Heimatfesten zusammen. So ist es auch in Brehna - nur dass der hiesige Heimatverein eben auch ein Geschichtsverein ist, wie sich in seinem Namen „Heimat- und Geschichtsverein Brehna“ (HGV) wiederfindet. Nun hat der Zusammenschluss sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Zeit, zurück zu blicken. Und zu fragen: Warum Heimat und Geschichte?