Fluchtpunkt Bitterfeld-Wolfen Heftige Debatte und Vorwurf der Lüge - Bekommt Bitterfeld eine Unterkunft für Flüchtlinge?

Auf Facebook behauptet AfD-Kreischef Daniel Roi, dass in der Vierzoner Straße in Bitterfeld ein „Asylheim“ entstehen soll. Eigentümer und Landrat dementieren was. Was beide sagen.