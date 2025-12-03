Wie in Zukunft Kosten gespart und Nachhaltigkeit erreicht werden sollen.

Hat nun auch in Thalheim der Wegwerf-Weihnachtsbaum bald ein Ende?

Gemeinsam brachte man den Weihnachtsbaum in Thalheim in die Erde.

Thalheim - Mit Thalheim hat sich der nächste Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen entschieden, einen dauerhaft nutzbaren Weihnachtsbaum anzupflanzen. Die Aktion war von Thalheimer Vereinen und dem Ortschaftsrat befürwortet worden. Bereits Anfang November trafen sich laut Ortsbürgermeister Daniel Roi (AfD) 22 Bürger, um den dank der Firma IHS organisierten Baum an der Kreuzung Wolfener Straße/Thälmannplatz in die Erde zu bringen. Der Ort war mit der Stadt abgestimmt. „Zukünftig kann die Stadt Geld sparen, da Kosten für Transport, Kran und Straßensperrung zum Aufstellen eines Weihnachtsbaumes wegfallen werden“, so Roi. Zudem wurden noch rund 250 Frühblüher gesteckt, damit Thalheim im Frühjahr in der Dorfmitte in voller Blüte steht.