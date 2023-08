Bildungsprojekt „Natur zum Anfassen“ startet im Haus am See in Schlaitz. Aktion begeistert nicht nur Schüler aus Wittenberg.

Am und im Teich am Haus am See gab es für die Wittenberger Grundschüler am Dienstag viel zu entdecken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schlaitz/MZ - Wo wohl der Frosch seine Locken hat? So recht fündig wurde Arjen (10) im Haus am See in Schlaitz nicht. Das war ihm eigentlich auch egal. Hauptsache Spaß und Abenteuer. Davon gab’s für ihn und seine Mitschüler aus der Evangelischen Grundschule in Wittenberg mehr als genug – auch ohne Locken. Möglich macht es das Umweltbildungsprojekt „Natur zum Anfassen“ von Mitgas und enviaM. Das erfährt mittlerweile seine 14. Auflage. „Wir sind seit neun Jahren mit dabei“, erzählt Susanne Grießbach, die Leiterin der Einrichtung am Muldestausee, nicht ohne Stolz. Insgesamt sind in diesem Jahr 159 Schulklassen angemeldet, davon 54 in Sachsen-Anhalt. Die Exkursionstage finden noch bis zum 15. September statt. Seit 2010 nahmen übrigens mehr als 36.000 Kinder daran teil, informiert das Unternehmen Mitgas.