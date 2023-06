Bitterfeld/MZ - Dass in Japan oder in Australien eine andere Zeitzone als in Deutschland herrscht, sollte allgemein bekannt sein. Neu sollte allerdings sein, dass Bitterfeld seit einiger Zeit seine ganz eigene Uhrzeit hat – der Evangelischen Kirche auf dem Bitterfelder Marktplatz sei Dank.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.