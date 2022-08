Handwerker übernehmen in der Sommerpause das Kulturhaus Wolfen

Bauleute statt Künstler: Ein kompletter Trakt wird im Städtischen Kulturhaus saniert. Durchlauferhitzer werden installiert, WCs erneuert, Garderoben modernisiert. Und was läuft in der Urlaubszeit an der Theaterkasse?

An der Theaterkasse in Wolfen hat Susanne Römling trotz Sommerpause viel zu tun. Die Kartennachfrage wird sich Ende August noch verstärken.

Wolfen/MZ - Urlaubszeit - das heißt Sommerpause in den Kultureinrichtungen. Zumindest für die Bühne des Städtischen Kulturhauses in Wolfen stimmt das zwar. Doch im Haus herrscht in diesen Wochen reger Betrieb. Und dass nicht nur, weil an der Kasse der Vorverkauf für die nächsten Gastspiele längst läuft. In den Garderoben und Fluren haben Handwerker die Künstler abgelöst. Denn der Künstlertrakt wird aufwendig saniert.