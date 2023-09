Das Denkmal neben der Raguhner Stadtkirche erinnert an die gefallenen Bürger der Stadt. Nun haben Mitglieder des Heimatvereins Hand angelegt. Was sie erreicht haben.

Raguhn/MZ - Reinhard und Hartmut Nedlitz sowie Bernd Richter sind stolz auf das, was sie und der Heimat- und Kulturverein Raguhn geschafft haben. Das Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Raguhner an der Kirche St. Georgs erstrahlt in neuem Glanz. Namen sind wieder zu lesen und auch die Haken, an denen zu Trauertagen Kränze angehangen werden, wurden erneuert.