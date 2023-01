„Halle Leipzig The Style Outlets“ lädt zur Jobmesse - 70 freie Stellen im Angebot

Das „Halle Leipzig The Style Outlets“ veranstaltet am Mittwoch, 11. Januar, die hauseigene Jobmesse „Style Your Job“.

Brehna/MZ - Das „Halle Leipzig The Style Outlets“ veranstaltet am Mittwoch, 11. Januar, die hauseigene Jobmesse „Style Your Job“. Drei Stunden lang, von 16 bis 19 Uhr, präsentieren sich an diesem Tag Markenpartner aus dem Outlet Center und können so in direkten Kontakt mit potenziellen Bewerbern treten.