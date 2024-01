Aufbruch in eine neue Ära: Halle Leipzig The Style Outlets unter neuer Leitung

Robin Lippold hat am 1. Januar 2024 die Position des Center Managers für das Halle Leipzig The Style Outlets übernommen.

Brehna/MZ. - Das Halle Leipzig The Style Outlets hat seit Jahresanfang einen neuen Chef. Das hat Neinver Deutschland am Dienstag bekannt gegeben.

Outlet-Center in Brehna: Neue Führungskraft am Steuer

Robin Lippold habe am 1. Januar 2024 die Position des Center Managers übernommen. Als langjähriger Mitarbeiter folge er auf Jens Kahlow, der das Center von 2018 bis Ende des vergangenen Jahres erfolgreich geleitet habe. Zu den Gründen für den Wechsel wurden keine Angaben gemacht.

Vor seiner jetzt erfolgten Ernennung zum Center Manager war Lippold nach Angaben von Neinver fünf Jahre als Retail Manager im Center tätig. Dort habe er sich um Management von Mieteraktivitäten für 70 Stores sowie das Customer-Relationship-Management gekümmert.

Seine Fähigkeiten habe Lippold unter anderem in der Entwicklung erfolgreicher Strategien zur Frequenz- und Umsatzsteigerung für das Outlet an der A9 bei Brehna gezeigt. „Dank seiner langjährigen Erfahrung ist er bestens mit dem Center vertraut und pflegt ausgezeichnete Beziehungen zu den Stores.“

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit dem Team, Halle Leipzig The Style Outlets weiter zu stärken“, wird Lippold in der Pressemitteilung zitiert. Ziel sei es, „an die exzellente Entwicklung des Centers anzuknüpfen und mit dem gesamten Team, den Markenpartnern und Dienstleistenden Hand in Hand an der Weiterentwicklung zu arbeiten“.

Neuer Chef mit Erfahrung aus dem Einzelhandel

Vor seiner Zeit bei Neinver war Lippold unter anderem mehrere Jahre bei Takko Fashion als Area Sales Manager tätig. In dieser Rolle hatte er die Budget- und Führungsverantwortung für mehrere Filialstandorte. In seiner neuen Position als Center Manager übernimmt er die Verantwortung für die Gesamtleitung des Halle Leipzig The Style Outlets, das im April 2016 eröffnet wurde.