Während der Anzeigenaufnahme nach einem Streit zwischen zwei Männern stellten die Beamten fest, dass gegen einen ein offener Haftbefehl vorlag. Was war passiert?

Haftbefehl in Bitterfeld vollstreckt: Polizei kam eigentlich wegen einer anderen Angelegenheit

Ein Streit eskalierte in der Nacht zum Samstag

Bitterfeld/MZ - Das hatten sich die Beteiligten sicher anders vorgestellt: In Bitterfeld ist ein Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag verhaftet worden, nachdem ihm von einem Besucher in seiner Wohnung ins Gesicht geschlagen wurde.