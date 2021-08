„Hafenfestchen“ in Bitterfeld nur mit Tageskarte - Vorverkauf ist am Montag gestartet

Bitterfeld/MZ - Auch wenn das Bitterfelder Hafenfest wegen Corona zum Hafenfestchen abgespeckt wird, hält die Stadt als Veranstalter am Piraten-Motto fest. In der Mitteilung zum Karten-Vorverkauf, der am 2. August begann, wird den „Piraten und holden Maiden“ versprochen, dass der Rum bereits angesetzt ist und man sich „erneut auf die Suche nach Abenteuern und salziger Seeluft“ begeben wird. „Die Matrosen fangen an zu meutern und die Totenkopfflagge steht bereits auf Halbmast.“

So soll Vorfreude auf das Spektakel vom 20. bis 22. August geweckt werden. Doch anders als in früheren Jahren gibt es dieses Mal keine Karten für das gesamte Fest. „Es werden ausschließlich Tageskarten im Vorverkauf angeboten“, teilt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski mit.

Vier Vorverkaufsstellen gibt es: im Städtischen Kulturhaus Wolfen, in der Stadtinformation im Rathaus Bitterfeld, im Eiscafé „Rainbow“ in Bitterfeld, Burgstraße 3, und bei der Splitter-Manufaktur in Sandersdorf, Platz der Deutschen Einheit 4A. Die Karten kosten für Freitag und Samstag je fünf Euro, für Sonntag drei Euro. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Die Besucher müssen genesen, vollständig geimpft oder getestet sein und werden registriert. Kostenlose Schnelltests werden am Haupteingang angeboten.

Der OB wird als „Kapitän Armin“ das Fest am Freitag um 20 Uhr eröffnen. Anschließend spielen die „Two Raiders“. Samstag locken eine 90er Party mit „2 men of gos“ und Salsa Rhythmen mit Orlando & Band. Um 22.45 Uhr gibt es Kanonendonner und Lichtermeer über dem See. Und am Sonntag sind die Schlager-Lieblinge Anne Farl, Bianca Graf und Sandro & Marko zu erleben. Viele maritime Aktionen und ein historisches Piratenlager sollen zudem für Stimmung sorgen.

Übrigens schlägt sich auch der Wechsel im Landratsamt beim Fest nieder. So teilt die Stadt mit: „Pirat Uwe ist derzeit auf der Flucht, man munkelt, er habe die Seiten gewechselt. Kapitän Armin und Wirt Joachim halten Ausschau nach treuem Ersatz und es gibt einen neuen Piraten, der des Schmuggelns bezichtigt werden könnte.“ Ob sie den Schiffsjungen Andy meinen?