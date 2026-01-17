Sie haben Unfälle und Feuerwehreinsätze dokumentiert, aber haben sie auch selbst gezündelt? Zwei sogenannte Blaulichtreporter aus Anhalt-Bitterfeld sollen Feuer gelegt haben, um mit Aufnahmen davon anschließend Geld zu machen. Nun droht ihnen ein Gerichtsprozess.

Feuer im Bahnhof Raguhn im September 2025. Am selben Abend nimmt die Polizei zwei Männer fest, denen nun mehrere Brandstiftungen angelastet werden.

Halle/Bitterfeld/MZ - Ein Verkehrsunfall mit zwei Toten auf der B 100 am Abzweig nach Plodda, eine Kollision mit einem Verletzten in Friedersdorf, jeweils Kreis Anhalt-Bitterfeld: Am 21. und am 23. September vergangenen Jahres haben Mike R. und Hendrik S., wie sie hier heißen sollen, noch die letzten Bilder auf Instagram gepostet. Seitdem stehen die Kanäle still. Am Abend des 24. September geht der Bahnhof von Raguhn zwischen Bitterfeld und Dessau in Flammen auf. Wenig später nehmen Polizeibeamte in der Nähe zwei Männer fest, die sie der Brandstiftung verdächtigen – nach MZ-Informationen soll es sich um R. und S. handeln. Ihre richtigen Namen sind der MZ bekannt.