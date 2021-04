Gutes tun im Outlet-Center Brehna: Knochenmark Typisierung am verkaufsoffenen Sonntag

Brehna - Das Outlet-Center in Brehna nutzt den verkaufsoffenen Sonntag am 3. Dezember für Spenden- und Knochenmarktypisierungsaktionen. Demnach können Besucher in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihr Knochenmark schnell und unkompliziert mittels einer Speichelprobe typisieren ...

Das Outlet-Center in Brehna nutzt den verkaufsoffenen Sonntag am 3. Dezember für Spenden- und Knochenmarktypisierungsaktionen. Demnach können Besucher in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihr Knochenmark schnell und unkompliziert mittels einer Speichelprobe typisieren lassen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit der Deutschen Stammzellspenderdatei so etwas anbieten können, um neue Stammzellspender gewinnen können“, so Center-Manager Uli Nölkensmeier.

Parallel dazu können Besucher am ersten Advent nicht mehr benötigte Kleidung und Spielzeuge als Spenden abgeben. Diese kommen dann über die Heilsarmee aus Leipzig den Bedürftigen zugute.

Eine Spende für jeden neuen VIP-Kunden im Outlet-Center

Weiterhin spende das Outlet-Center für jeden Besucher, der sich als VIP-Kunde registrieren lässt, 50 Cent an die Grundschule in Brehna für die Beschaffung von neuem Unterrichtsmaterial. Gegen Vorlage dieser VIP-Karten gebe es in vielen Geschäften zusätzliche Preisvorteile.

„Den verkaufsoffenen Sonntag kombinieren wir erstmals mit der Adventsaktion unter dem Motto ,Spenden und Gutes tun für die Region’“, sagt Nölkensmeier und verweist darauf, dass auch der Kammerchor „TonArt“ und das Figurentheater „Märchenteppich“ vor Ort zu erleben sein werden.

Das Outlet-Center in Brehna hat eine Verkaufsfläche von 11.000 Quadratmetern mit 45 Geschäften nationaler und internationaler Markenhersteller sowie drei Gastronomiebetriebe. (mz/dop)