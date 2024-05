In den Parzellen am Zörbiger Stadtrand sollen Schüler demnächst nicht nur von einem Hobbyimker erfahren, wie Honig ins Glas kommt. Auch ein Kinderspielplatz ist dort geplant. Unterstützung kommt von Verbio.

Zörbig/MZ. - Es summt und summt ... Das macht „Gute Hoffnung“. Der Name der Kleingartenanlage an Zörbigs Stadtrand ist Programm. Bienensterben? Nicht bei Werner Beyer und seinen Gartenfreunden. Von 150 Parzellen stehen 30 leer. Aus der Not haben die Laubenpieper hier längst eine Tugend gemacht. Und sie haben Befürworter und Unterstützer gefunden. Einer davon ist Wolfram Klein, Verbio-Geschäftsführer am Standort Zörbig. „Werner Beyer hat gute Ideen, alles hat Hand und Fuß. Man merkt, hier steckt Herzblut drin“, betont Klein.