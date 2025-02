Gut durchatmen in Greppin - keine Spuren mehr von Luftverschmutzung

Alexander Amling tauscht am Messgerät für Schwefeldioxid zwei Filter aus. Der Techniker kontrolliert regelmäßig die Anlagen.

Greppin/MZ. - Wie gut ist die Luft? In der vergangenen Woche gab es Warnungen vor Sport im Freien, der Grund: eine zu hohe Feinstaubbelastung. Torsten Bayer kann diese Besorgnis verstehen, aber nicht das große Medienecho. Im Winter sei das „nichts Neues“, sagt der Dezernatsleiter für Lufthygienische Überwachung Sachsen-Anhalts (Lüsa) beim Landesamt für Umweltschutz. In kalten Wintern mit Wettereinfluss aus dem Osten sei eine höhere Feinstaubbelastung typisch. „Zuletzt hatten wir das 2010 und 2011.“ Auf der Internetseite und in der App des Lufthygienischen Überwachungssystems kann jeder Bürger stündlich neue Daten zur aktuellen Luftqualität erfahren.