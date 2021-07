Gülleanhänger kippt auf Bahnstrecke zwischen Leipzig und Bitterfeld - S-Bahn entgeht Kollision nur knapp

Bitterfeld/Rackwitz/MZ - Die Bahnstrecke zwischen Leipzig, Bitterfeld und Dessau musste am Montagnachmittag voll gesperrt werden. Grund dafür war laut Deutscher Bahn ein Gülleanhänger, der den Fahrtweg blockiert und somit für Verspätungen im Bahnverkehr sorgt. Eine S-Bahn war nur knapp einer Kollision entgangen.

Der Anhänger war gegen 13.30 Uhr zwischen den Haltepunkten Rackwitz und Delitzsch beim Transport von einem Feldweg neben der Bahnstrecke ins Gleisbett gekippt. Eine herannahende S-Bahn musste eine Schnellbremsung einleiten. Eine Kollision konnte gerade so verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ersten Schätzungen zufolge sollte das Hindernis gegen 15.30 Uhr vollständig beseitigt sein - am Nachmittag wurde diese Prognose aber in den frühen Abend verschoben, eine Prognose sei aber nur schwer möglich. Gegen 14 Uhr hieß es auf dem Twitter-Account der Deutschen Bahn dazu nur: „Planen Sie mehr Reisezeit ein.“

Gegen 15 Uhr lehnte die Feuerwehr einen eingleisigen Fahrbetrieb ab. Nach der Beräumung müsse die Fahrbahn noch auf Schäden überprüft werden, bevor die Strecke wieder freigegeben werden kann.

„Für Reisende mit der S2 und dem R13 wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet“, hieß es von der Pressestelle der Deutschen Bahn, „die ICE werden über Halle umgeleitet.“