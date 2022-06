Guido Kosmehl (FDP): Mehr Vertrauen in Staat und Umgebung

Guido Kosmehl will sich für höhere Sicherheit und Polizeipräsenz einsetzen.

Er ist 45 Jahre alt • lebt in Wolfen und ist Pendler nach Wiesbaden, wo er im Hessischen Landtag arbeitet • seine Freizeit nutzt er gern, um Land und Leute kennenzulernen, ob im In- oder Ausland • weil das gerade nur eingeschränkt möglich ist, liest er dafür mehr Bücher

Für ihn war es nie eine Option, Wolfen und Sachsen-Anhalt zu verlassen. Auch wenn er seit sieben Jahren im Hessischen Landtag in Wiesbaden arbeitet - als Justiziar und Datenschutzreferent der FDP-Fraktion. Also ist Guido Kosmehl Pendler geworden. Wie es so viele andere auch sind. Wolfen ist und bleibt seine Heimat.