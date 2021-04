Grüne Lunge in Bitterfeld will bald mit neuen Angeboten locken

Bitterfeld - In der Grünen Lunge von Bitterfeld werden erneut die Bagger rollen. Denn der dort erst im vergangenen Jahr geschaffene Sport- und Freizeitbereich soll im Sommer Zuwachs bekommen. Dadurch soll der beliebte Stadtpark als grüne Erholungs-, Freizeit- und Fitness-Oase weiter ausgestaltet werden. Die Vorarbeiten für diese unerwartete Erweiterung kann man bereits sehen.

Unmittelbar vor dem 2020 entstandenen Fitness-Freizeitbereich mit der Soccerarena und dem Basketballfeld liegt in Richtung Robert-Schumann-Platz und Hotel Central eine vorbereitete Freifläche, die von einem aufgeschütteten kleinen Wall umgeben ist.

„Dort werden wir drei neue Bereiche schaffen“, sagt Matthias Krahmer, stellvertretender Leiter des neuen Amtes für Bau und Kommunalwirtschaft. Während es im dahinterliegenden Areal vorrangig um Sport- und Spielflächen ging, soll hier der Schwerpunkt auf körperlicher Bewegung und Erholung liegen.

Doch wie ist es überhaupt zu dem plötzlichen Vorhaben gekommen? „Das Ausschreibungsergebnis für das 2020er Projekt war finanziell so günstig, dass eine Summe übrig blieb“, erklärt Krahmer. Die Anfrage beim Land, ob man deshalb den Zeitraum für diese Rest-Fördermittel verlängern kann, wurde positiv beschieden. Allerdings darf man am ursprünglichen Förderzweck nachträglich nichts mehr ändern.

Man kann also die knapp 300.000 Euro nicht für ein völlig anderes Vorhaben einsetzen. Deshalb wird nun der Freizeitbereich in der Grünen Lunge erweitert. „Ausgangspunkt dafür war ja einst ein Ideenwettbewerb am Walther-Rathenau-Gymnasium“, erinnert Krahmer. Davon konnten bislang aber nur drei Ideen verwirklich werden. „Jetzt haben wir die Chance, auch das Gymnasiasten-Projekt eines Sport- und Freizeitparcours Wirklichkeit werden zu lassen.“

Angedacht gewesen sei zum Beispiel ein Senioren-Parcours. Solche hat sich Krahmer in anderen Städten angeschaut. „Aber ich habe nirgends auf solchen Senioren-Parcours Rentner gesehen.“ Deshalb setze man in Bitterfeld stattdessen auf eine Gestaltung, die die breite Masse ansprechen soll - von Jung bis Alt.

Vorgesehen sind drei Bereiche: Auf dem Outdoor-Fitnessstudio sollen sechs Geräte aufgebaut werden, die für Draußen konzipiert und teils barrierefrei sind. Hier gehe es aber nicht um Kraftsport-Experten. „Sie sollen vielmehr all jene nutzen können, die eine ganz normale Alltagsfitness haben“, betont Krahmer. Dabei werde viel mit dem Körpergewicht gearbeitet.

Bereich zwei sei ein Bewegungsparcours mit fünf Geräten. Hier gehe es darum, beweglich zu bleiben und etwas für die Gesundheit zu tun. Das passe zu allen Altersgruppen. Der dritte Bereich, der sich an der Seite zum Gymnasium etwa auf Höhe des Spielplatzes befinden werde, sei eine Chillout-Zone. Vorgesehen sind Liegen, Sitzhocker, Parksofas und Hängematten.

„Dort kann man sich treffen, abhängen, quatschen, entspannen“, meint Krahmer. Durch die Nutzbarkeit der neuen Anlage quer durch alle Altersgruppen sei er besonders für Familien geeignet. Junge Eltern mit ihrem Nachwuchs seien dort ebenso willkommen wie Großeltern mit den Enkeln. Durch diese altersmäßige Mischung erhoffe man sich auch eine Beruhigung des gesamten Areals das nicht eingezäunt werde und rund um die Uhr zugänglich sei.

Doch es gibt auch kritische Einwände. So wurde im Bauausschuss, wo Krahmer das Vorhaben vorstellte, beispielsweise von Stadtrat Hans-Christian Quilitzsch (Gemeinsame Fraktion) kritisch nachgefragt, ob auch eine Toilette vorgesehen sei. Krahmer verneinte das, verwies aber auf das historische Toilettenhäuschen hinter dem Café Goldstein, dass laut Stadtratsbeschluss wieder aktiviert werden soll.

Die Arbeiten am neuen Freizeitbereich sollen nach der für Mai vorgesehenen Ausschreibung etwa Mitte Juni beginnen. Ende Oktober werde die Eröffnung erfolgen. Mit dem Anfang 2020 erneuerten Spielplatz, Soccerarena und Basketballplatz sowie den Bewegungs- und Fitnessparcours gäbe es dann in der Grünen Lunge ein abwechslungsreiches Freizeitangebot für die ganze Familie. (mz/Frank Czerwonn)