Grüner Bahnhof Bitterfeld Grundsteinlegung für Empfangsgebäude - 23 Millionen Euro fließen in Verkehrsprojekt

In Bitterfeld ist am Donnerstag der Grundstein für einen der nachhaltigsten Bahnhöfe Deutschlands gelegt worden. Was macht das Vorhaben, das 23 Millionen Euro kostet, so besonders?