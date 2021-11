Grundschule in Wolfen will mit christlichen Werten und Montessori-Pädagogik punkten

In der evangelischen Grundschule wird am Tag der offenen Tür auch das Lernen in Stammgruppen wie den „Bienen“ vorgestellt.

Wolfen/MZ - „Wenn ein Kind mit Freude lernt, dann lernt es auch nachhaltig“, ist sich Antje Penk, Schulleiterin der evangelischen Grundschule in Wolfen, sicher. Das heiße nicht, dass jeder in jedem Bereich ein Genie sein wird, aber dass Spaß am Lernen und Ausprobieren eine tolle Grundlage bilden können, um sich selbst und die Welt motiviert zu erkunden. Am Samstag stellte sich die Grundschule, die christliche Werte mit der Pädagogik Maria Montessoris verbinden möchte, vor und lud Interessierte zum Tag der offenen Tür ein.

Eltern und Kinder konnten sich die Räumlichkeiten ansehen und das Konzept der Schule kennenlernen. Die Lehrkräfte boten Führungen an, damit sich alle ein Bild davon machen konnten, was die Schule ausmacht. Neben dem Fokus auf christliche Werte und Feiertage stehen im Lernalltag die Ideen der Reformpädagogin Maria Montessori im Vordergrund, so Penk. Die Italienerin prägte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein pädagogisches Konzept, das Kinder zu „Baumeistern ihres Selbsts“ machen sollte. Das bedeute, dass ihnen mehr zugetraut werden sollte, dass Kinder mehr allein bewältigen können, wenn sie die nötige Zeit und Aufmerksamkeit bekommen.

Die Montessori-Pädagogik organisiert Lernen nicht in altersmäßig homogenen Klassen

Im Unterricht in Wolfen sollen dies der Betreuungsschlüssel und viel Freiarbeit ermöglichen. Die Lehrkräfte könnten sich so im besten Falle den Stärken und Schwächen Einzelner annehmen, aber auch individuellen Freiraum gewähren. Die Montessori-Pädagogik organisiert Lernen nicht in altersmäßig homogenen Klassen, sondern in gemischten „Stammgruppen“. In diesen Gruppen lernen Kinder von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe gemeinsam. So können zum Beispiel Lernpatenschaften eingegangen werden. Pro Woche gibt es für jedes Kind einen Plan mit Aufgaben, die in verschiedenen Fächern erfüllt werden sollen. „Die Kinder können sich dann selbstständig ihr Material aussuchen und bearbeiten“, erklärte Penk.

Bei Führungen in kleinen Gruppen wurden die Besonderheiten erläutert. (Foto: André Kehrer)

Typischen Montessori-Materialien liege zudem das Prinzip der „Isolation der Aufmerksamkeit“ zugrunde. Das heißt, dass zum Beispiel bestimmte Rechenhilfen für verschiedene Aufgabentypen farblich gleich gestaltet werden, damit ein Wiedererkennungseffekt eintritt und eine andere Form nicht vom Inhalt ablenkt.

Zur Zeit lernen 70 Kinder an der Schule, die in Trägerschaft der Diakonie steht. Anmeldungen für das nächste Schuljahr liegen bereits vor, so Penk. Es gebe aber noch freie Plätze. Eltern können sich auch über diverse Schnupperangebote mit dem Schulkonzept vertraut machen. Die Eltern spielen hier eine wichtige Rolle, können sich aktiv einbringen. So organisiert die Elternvertretung neben Veranstaltungen auch einige Arbeitsgemeinschaften, um die Lehrkräfte zu entlasten und ein breites Angebot anzubieten.

Für Elternvertreterin Susanne Donath gehört das selbstverständlich dazu, um zur umfassenden Bildung für die eigenen Kinder beizutragen, „denn so, wie wir sie Zuhause auf das Leben vorbereiten, wird es hier an der Schule weitergeführt.“