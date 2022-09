Gründer in Bitterfeld lassen kräftig in die Pedale treten

In der Bitterfelder Bismarckstraße ist ab sofort ein neuer Fahrradladen mit Werkstatt zu finden. Was es dort zu entdecken gibt und was die Macher dazu sagen.

Bitterfeld/MZ - Sie sind schwer zu übersehen und versprechen satte Rabatte: An vielen Stellen im Stadtgebiet sind derzeit pinke Schilder zu finden, auf denen steht: „15.9. Neueröffnung, -20% auf Alles, Bitterfeld, Bismarckstraße“. Um was genau es sich handelt, steht etwas kleiner darunter - Little John Bikes. Die MZ hat sich in dem neuen Geschäft umgeschaut und mit den Verantwortlichen gesprochen.