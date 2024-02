Es begann mit einem fehlenden Kennzeichen: Eine Polizeikontrolle in Bitterfeld hatte für einen 18-jährigen Motorradfahrer kein gutes Ende.

Großer Ärger an Tankstelle in Bitterfeld - 18-Jähriger muss sein Motorrad stehen lassen

Die Kontrolle in Bitterfeld hatte Folgen.

Bitterfeld/MZ. - Erheblichen Ärger hat ein junger Motorradfahrer, der am Montagabend gegen 20 Uhr einer Polizeistreife im Bereich einer Tankstelle in der Brehnaer Straße in Bitterfeld aufgefallen ist.

Erster Ansetz war das Motorrad, das kein amtliches Kennzeichen hatte. Bei der Kontrolle kam zudem heraus, dass das Motorrad keine amtliche Zulassung hatte und auch kein Versicherungsschutz bestand. Hinzu kam, dass der 18-jährige Fahrer auch keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß.

Neben der Einleitung jeweiliger Strafverfahren wurde dem 18-Jährigen die weitere Nutzung des Krades im öffentlichen Verkehr untersagt. Er musste das Motorrad an der Tankstelle stehen lassen.