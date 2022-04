Großbrand beim Obsthof Prussendorf: „Schaden ist für uns existenzbedrohend“

Prussendorf/MZ - Der Großbrand einer Lagerhalle hat am Mittwochabend ab 18.15 Uhr auf dem Obsthof Ulrich in Prussendorf 86 Feuerwehrleute sowie das Technische Hilfswerk stundenlang in Atem gehalten. Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist in der großen Fahrzeughalle ein Feuer ausgebrochen, die Flammen loderten in den Nachthimmel. Verletzt wurde dabei niemand. Doch der entstandene Sachschaden an der zerstörten Halle und den darin verbrannten Maschinen wird von der Polizei mit mehr als einer halben Million Euro angegeben.