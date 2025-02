Grippewelle in Anhalt-Bitterfeld hält an: Influenza-Fälle steigen seit Jahresbeginn rasant

Bitterfeld/MZ. - Die laborbestätigten Influenza-Fälle im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind in den ersten Wochen des Jahres stark gestiegen. Wie die Pressestelle der Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilt, wurden dem Gesundheitsamt in der ersten Januarwoche zwei Grippe-Fälle gemeldet, in der letzten Januarwoche 175 und in der vergangenen Woche sogar 205 Fälle. In dieser Woche sind es (Stand Dienstag) bereits 131 Fälle.