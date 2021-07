Greppiner Schüler und Jugendliche organisieren kurzfristig einen Benefiz-Basar

Greppin/MZ - Die Hilfsbereitschaft für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist auch im Altkreis Bitterfeld groß. So hat sich der Kinder- und Jugendfreizeittreff Greppin gemeinsam mit der Greppiner Grundschule „Geschwister Scholl“ dazu entschlossen, am Mittwoch, 28. Juli, kurzfristig einen Benefiz-Basar durchzuführen. Dazu bieten die Schülerinnen und Schüler ab 15.30 Uhr Kuchen und süße Leckereien auf der Terrasse des Freizeittreffs an. Die Einnahmen und Spenden sollen Kindern zugutekommen, die von der Hochwasserkatastrophe in Deutschland betroffen sind.