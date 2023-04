Pferdesport in Anhalt-Bitterfeld Greppiner Derby beginnt am Freitag - 1.200 Starts für Pferd und Reiter an vier Tagen geplant

Seit fast 50 Jahren gehört das Reitturnier in Greppin zu den Top-Events. An vier Tagen werden in Dressur und Springen die Sieger gekürt. Worauf sich Besucher der Traditionsveranstaltung noch freuen können.