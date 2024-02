Bitterfeld/MZ. - Unbekannte waren in der vergangenen Nacht im Raum Bitterfeld-Wolfen auf Diebestour.

Die Täter schlugen dabei die Seitenscheiben von insgesamt drei Fahrzeugen verschiedener Hersteller ein, die in der Grünstraße in Greppin, in der Leopoldstraße in Raguhn-Jeßnitz sowie in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Bitterfeld abgestellt waren.

Entwendet wurden im Fahrzeuginnenraum deponierte persönliche Dokumente und ein Behältnis mit Kosmetikartikeln. Der Umfang des Gesamtschadens beläuft sich auf rund 1.000 Euro.