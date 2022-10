Granate auf Feld bei Sandersdorf gefunden - Entscheidung fällt für Sprengung vor Ort

Sandersdorf/MZ - Bei Baggerarbeiten auf einem Feld bei Sandersdorf wurde am Montag eine scharfe Sprenggranate vom Kaliber 8.8 gefunden und vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt unschädlich gemacht. Die Sprengung verlief ohne Zwischenfälle. Der in der Nähe befindliche Betrieb des FEW konnte seine Arbeiten fortsetzen, nur die Straße „An der Sonnenseite“ war für die Zeit der Entschärfung voll gesperrt.