Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Bei der deutschlandweiten Online-Abstimmung „Dein Lieblingssee“ hat der Goitzschesee bei Bitterfeld in diesem Jahr deutlich an Boden verloren. In den vergangenen Jahren war er stets auf Platz drei unter allen deutschen Seen gelandet und teils nur ganz knapp am zweiten Platz vorbeigerutscht. Das sieht in diesem Jahr anders aus. Und sogar im eigenen Bundesland musste sich die Goitzsche erstmals geschlagen geben.