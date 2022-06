Goitzsche-Wildnis für Mensch und Tier: Neue Bojen im Schutzgebiet eingesetzt

Eine vier Kilometer lange Bojenkette sorgt dafür, dass Boote nicht in die Goitzsche-Wildnis fahren. Nun mussten einige Teile ersetzt werden.

Ralf Meyer und Frank Kleeblatt transportieren die neue Boje mit dem Boot zu ihrem Platz in der Goitzsche.

Bitterfeld/MZ - Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein: An solchen Tagen ist die Goitzsche einladend. Nicht nur für den Menschen: Das Gewässer ist auch Brut- und Rastplatz für schützenswerte Wasservögel. Damit die in ihrem Lebensraum nicht gestört werden, zeigen Bojen an: Hier, liebe Bootsfahrer und Stand-Up-Paddlerinnen, geht es nicht weiter.