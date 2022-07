Goitzsche Ruderclub Bitterfeld kann beim Bundeswettbewerb viele Medaillen holen

Bitterfeld/MZ - Mit einem Feuerwerk wurden am Sonntagabend Rudertalente des Goitzsche Ruderclub Bitterfeld am Bootshaus in der Niemegker Straße empfangen. Sie hatten gerade ein erfolgreiches Wochenende beim Bundeswettbewerb der Ruderinnen und Ruderer der U12 bis U14 in Bremen hinter sich gebracht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<