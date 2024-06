Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen in Nöten

Köthen/Bitterfeld/MZ. - Der alte Kreistag von Anhalt-Bitterfeld kam am Mittwochabend noch einmal zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen , weil die konstituierende Sitzung des am 9. Juni neu gewählten Gremiums erst am 4. Juli stattfindet. Die Tagesordnung enthielt ausschließlich einen nicht-öffentliche Teil. Mittlerweile ist auch bekannt, warum.