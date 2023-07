12.000 Menschen am Samstag „Goitzsche in Flammen“ mit Besucherrekord - Parkplatzsituation „angespannt und dürftig“

Nach sieben Jahren Pause begeisterte „Goitzsche in Flammen“ erneut. Mit 12.000 Besuchern wurde am Samstag ein neuer Rekord aufgestellt. Neuauflage für 2024 geplant. Warum die Parkplatzsituation so angespannt war.