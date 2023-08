Große Nachfrage Goitzsche Front zapft Freibier - Festival startet kommenden Freitag am Stadthafen Bitterfeld

Das diesjährige Goitzsche Festival findet am kommenden Wochenende ab Freitagabend im Bitterfelder Stadthafen statt. Zehn Bands werden an zwei Tagen spielen. Der Vorverkauf endet am Sonntag, 22 Uhr.