Goitzsche-Festival - Fans können direkt am idyllischen Seeufer campen

Das von der Band Goitzsche Front organisierte Musikspektakel zieht an den Bitterfelder Stadthafen. Jetzt steht auch fest: Es gibt für die anreisenden Besucher einen Zeltplatz. Der hat eine spektakuläre Lage. Doch müssen die Besucher mit einigen Einschränkungen leben. Das finden nicht alle cool.

Das von der Band Goitzsche Front mit Sänger Pascal Bock (l.) und Gitarrist Maxi Beuster organisierte Goitzsche Festival wird am ersten August-Wochenende am Stadthafen Bitterfeld stattfinden.

Bitterfeld/MZ - Durch die Verlegung des Goitzsche-Festivals von der Halbinsel Pouch an den Stadthafen von Bitterfeld war lange unklar, ob es für die anreisenden Fans Campingmöglichkeiten geben wird. Nun teilt die Band Goitzsche Front als Organisator mit, dass alles geklärt sei. „Es wird definitiv einen Zeltplatz geben“, sagt Manager Steven Dornbusch. Dieser schließe sich stadtauswärts unmittelbar an das Festivalgelände an und befinde sich auf den Wiesen zur Goitzsche. „Das ist eine einmalige Campinglocation. Man hat einen wunderbaren, idyllischen Blick auf den See“, schwärmt Dornbusch. Das Festival findet vom 5. bis 7. August statt.