Glaskasten mitten in Bitterfeld: Verein eröffnet für das Stadtjubiläum neuen Aktionsraum mit viel Prominenz

In drei Jahren feiert die Stadt ihren 800. Geburtstag. Dafür wird jetzt schon kräftig getrommelt. In einem neuen Domizil sollen mit Lesungen, Konzerten und Ausstellungen für das Spektakel geworben und Mitstreiter gewonnen werden. Doch was genau ist in der Festwoche 2024 geplant?