Glasfaserausbau in Sandersdorf-Brehna kann starten

Sandersdorf/MZ - Die Planungen für das schnelle Internet in Sandersdorf-Brehna sind abgeschlossen, es geht los. Der Ausbau startet in den Stadtteilen Sandersdorf und Zscherndorf. Am Dienstag haben Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) und Telekom-Regionalmanagerin

Nadja Thätner den Vertrag über den Ausbau unterzeichnet. Der soll in der kommenden Woche beginnen und bis zu 4.430 Haushalte und Unternehmen an das gigaschnelle Netz anschließen.