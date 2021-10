Glasdach am Rathaus Bitterfeld wird noch in diesem Jahr ersetzt

Bitterfeld/MZ - Das Glasdach des Rathaus-Zwischenbaus in Bitterfeld soll noch in diesem Jahr ersetzt werden. Das hat Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) am Mittwochabend im Ortschaftsrat mitgeteilt. Bei den Reparaturarbeiten wird allerdings das gläserne Dach durch eine lichtundurchlässige Variante ersetzt.

Mit dieser Sanierung beginnt die seit langem geplante Umgestaltung der früheren Gaststätte „Bella Italia“ zu einer modernen Stadt- und Touristinformation, auf die der Ortsteil Stadt Bitterfeld schon seit Jahren wartet. Denn die bisherigen Lösungen im Historischen Rathaus konnten die Anforderungen an einen modernen, gut erreichbaren und einladenden Informationsanlaufpunkt für Besucher der Stadt nur teilweise erfüllen. Das soll sich nun ändern.

Bei Starkregen regnet es bislang in das Gebäude hinein

„Durch die Erneuerung des Daches wollen wir die Schäden beseitigen, die bislang dazu führen, dass es bei Starkregen in das Gebäude regnet“, erklärte der OB. Zugleich soll aber das Temperaturproblem gelöst werden.

Denn im Sommer heizt sich dieser Vorbau, der nicht nur ein gläsernes Dach, sondern auch ringsum große Glaswände hat, stark auf. Dort herrschen dann Temperaturen wie in einem Gewächshaus. „Wir brauchen dringend eine Verschattung, da sonst der Arbeitsschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gewährleistet ist.“

In dem früheren Gastraum, der seit Ende 2018 leer steht, soll der neue Haupteingang zum Rathaus und der erste Anlaufpunkt für Bürger und Touristen entstehen

Deshalb werde das Dach nach der Sanierung nicht mehr transparent sein. Wie die Stadt vor einigen Wochen mitteilte, wolle man die durchsichtigen Glasplatten gegen halbtransparente Fiberglaselemente austauschen. Darauf werden dann Lamellen aus Aluminium als Blendschutz montiert. Eine ähnliche Konstruktion wurde bereits in Bitterfeld beim Europa-Gymnasium erfolgreich eingesetzt.

In dem früheren Gastraum, der seit Ende 2018 leer steht, soll der neue Haupteingang zum Rathaus und der erste Anlaufpunkt für Bürger und Touristen entstehen. Einwohner können Anträge abgeben und Auskünfte erhalten, Stadtbesucher bekommen Informationen, Stadtpläne und Hinweise auf Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele. Auch die Bibliothek präsentiert sich dort.