Glascontainer zwischen Bitterfeld und Holzweißig können jetzt ohne Halteverbot erreicht werden

Ein Bürger moniert seit Wochen den Zugang zu den Glascontainern in der Bitterfelder Glück-Auf-Straße. Mit dem Auto halten, um das Glas zu entsorgen, durfte man bislang nicht. Jetzt wurde das Halteverbotsschild entfernt. Trotzdem bleiben noch Fragen offen.

Das Halteverbotsschild wurde in dieser Woche entfernt.

Bitterfeld/MZ - Und weiter geht es, immer weiter? Jetzt kommt Bewegung in jene Angelegenheit, die seit Monaten Behörden beschäftigt. Was war passiert? Eckhart Gelbrich hatte den Standort von Glascontainern in der Glück-Auf-Straße, die sich zwischen Bitterfeld und Holzweißig befinden, hinterfragt.