Fachleute aus China besuchen das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld. Im Fokus steht das duale Ausbildungsmodell, das auch bald in Asien Schule mache könnte.

Bitterfeld/MZ - Wie werden Fachkräfte für die Pflege ausgebildet? Welche Herausforderungen gibt es? Was sind die Besonderheiten der generalistischen Pflegeausbildung? Die Fragen beschäftigen Fachleute auch in China. Um sich über die Situation vor Ort zu informieren, besuchten sie das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld.